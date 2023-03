Martedì 28 Marzo 2023, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 14:59

«A casa loro», una professione, uno stile di vita. Così Gianni Minà, faceva sentire i personaggi che incontrava e con questo spirito li portava a cena da Checco er Carettiere, classe 1935, nel cuore di Trastevere. E qui, lontano dai paparazzi, decideva lui, gli scatti: come quello che lo ritrae con Muhammad Ali, Bob De Niro, Sergio Leone e Garcìa Marquez. Il giornalista, morto a 84 anni, chiese al titolare Filippo Porcelli di immortale quella meravigliosa improbabile storica combriccola. «Passò la macchinetta a papà - racconta la figlia Stefania - e gi chiese uno scatto, niente più nel nostro locale la privacy è arrivata molto tempo fa». Fu Stefania anni dopo a chiedere a Minà quella foto. «Fu una serata memorabile, emozionanti, con personaggi eccezionali, e volevo averla, venne e a cena con la moglie e me la portò».

Il racconto di Stefania Porcelli, figlia del proprietario

«Gianni Minà era di casa perché papà era stato a scuola con Sergio Leone, mangiavano tutto matriciana, pezza in padella, cicoria ripassata e carciofi in ogni forma...». Stefania Porcelli ricorda ancora: «Veniva tutti i giorni, un galantuomo, ma non si faceva fotografare, semplice che qui si trovava a casa». Quello scatto storico, appartente all'Archivio Minà, venne postato a luglio 2022 dal giornalista sul suo profilo Instagram: «Questa foto giustifica il mio lavoro di giornalista. È stata fatta a Roma, a Trastevere, davanti al ristorante Checco Er Carettiere ed è la summa di quello che è stato il mio modo di essere, del piacere che dà l’amicizia e della possibilità di riunire una sera d’estate, per un inatteso gioco del destino, cinque amici avidi di curiosità per ascoltare i racconti del più affascinante tra di noi». Nella foto ci sono Muhammad Ali, «un pugile - scriveva Minà - ma prima di tutto un combattente della vita«, Sergio Leone «un visionario che ha dato al cinema tutta la fantasia possibile», Robert De Niro, «che da molti anni viene indicato come il più prestigioso attore dell’arte cinematografica», e Gabriel García Marquez, «lo scrittore colombiano premio Nobel che, prima di andarsene da questo mondo, ci ha regalato le pagine più affascinanti della letteratura del ‘900». Cinque mostri sacri, cinque amici a cena.