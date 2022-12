Chi era Mario Sconcerti, morto a 74 anni: lo scoop su Rivera e Mazzola che lanciò la sua carriera

Era il 1974 quando Mario Sconcerti, lo storico giornalista sportivo morto oggi all'età di 74 anni, girava per l'Italia a bordo dell'auto del neo ct della Nazionale italiana Fulvio Bernardini. Da quel reportage tirò fuori lo scoop che lanciò la sua carriera. Aveva 26 anni e fu il primo a raccontare dell'esclusione dai convocati di calciatori come Rivera, Mazzola e di tutta la vecchia guardia azzurra per dare vita ad un nuovo corso. Grazie a questo lavoro si trasferì dalla redazione locale di Firenze alla sede centrale di Roma del Corriere dello Sport, di cui poi divenne direttore nel 1995 fino al 2000.

Mario Sconcerti, dal Corriere dello Sport alla tv

Nel corso della sua carriera Sconcerti ha lavorato per i migliori giornali italiani, da Repubblica alla Gazzetta dello Sport (fino alla carica di vicedirettore vicario con Candido Cannavò direttore) fino agli ultimi anni vissuti da editorialista del Corriere della Sera. Al lavoro di scrittura affiancò il ruolo di opinionista sportivo televisivo da Stream a Sky Sport e radiofonico in diverse realtà anche romane come, negli ultimi tempi, a Teleradiostereo.

Dirigente della Fiorentina

Alla fine del 2000, durante gli ultimi anni della turbolenta gestione di Vittorio Cecchi Gori, ricopre il ruolo di direttore generale della Fiorentina entrando in conflitto con Giancarlo Antognoni che ne era dirigente. La polemica, che ha un episodio chiave in una lite in televisione, raggiunge il massimo con le dimissioni date dell'allora allenatore Fatih Terim, alle quali Antognoni fa polemicamente seguire le proprie, criticando aspramente Sconcerti e la dirigenza. Sconcerti stesso si dimise dall'incarico dopo sei mesi, per divergenze con lo stesso Cecchi Gori. Da dirigente viola, nel febbraio 2001 lanciò la carriera di allenatore di Roberto Mancini: ne nacque una controversia con l'Associazione degli allenatori, perché Mancini non aveva ancora il patentino di prima categoria ed era stato già tesserato quell'anno con la Lazio da vice di Eriksson. Ma alla fine Mancini ottenne il nulla osta per allenare da Gianni Petrucci, all'epoca commissario straordinario della Federcalcio.