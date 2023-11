Marina Cicogna morta a Roma, la contessa simbolo del cinema italiano aveva 89 anni. Al suo fianco Benedetta, la compagna di una vita (e figlia adottiva)

Marina Cicogna è morta a 89 anni. L'attrice e sceneggiatrice, nonché prima produttrice cinematografica italiana si è spenta a Roma, nella sua casa vicino via Veneto.

Marina Cicogna, chi era la regina del cinema

Nata a Roma il 29 maggio del 1934, Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata era un'attrice, fotografa, sceneggiatrice e prima donna produttrice in Europa. Il nonno era il conte Giuseppe Volpi, che fu presidente della Biennale di Venezia e fondatore della Mostra del Cinema, nel 1932, dal quale prende il nome la Coppa Volpi. Marina Cicogna si è spenta assistita da Benedetta Gardona, sua compagna da oltre trent'anni che lei aveva adottato.

La carriera

Ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani tra i quali Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, Oscar 1971 per il miglior film straniero.

Le cronache rosa

Marina Cicogna è stata aristocratica chic e ribelle, icona di stile e paladina dell'anticonformismo sul grande schermo e nel mondo del jet-set. E tra i suoi primati, stando alle cronache rosa, c'era anche quello di essere stata la prima donna in Italia ad amare pubblicamente un'altra donna: visse per vent'anni con l'attrice Florinda Bolkan, adottando poi come figlia la sua attuale compagna, Benedetta Gardona, con cui era legata da oltre trent'anni.