Marina Cicogna, chi era la produttrice morta a Roma: la malattia, la compagna (poi figlia adottiva), gli amori e l'eredità

Nella vita è stata una contessa, al cinema è stata una regina, con il titolo di «prima grande produttrice cinematografica italiana» e «una delle donne più potenti del cinema europeo», secondo l'incoronazione del «New York Times». Marina Cicogna - morta oggi nella sua casa di Roma, dopo una lunga malattia, all'età di 89 anni - erede delle dinastie Cicogna Mozzoni, da parte di padre, e Volpi di Misurata per parte di madre, è stata aristocratica chic e ribelle, icona di stile e paladina dell'anticonformismo sul grande schermo e nel mondo del jet-set. E tra i suoi primati, stando alle cronache rosa, c'era anche quello di essere stata la prima donna in Italia ad amare pubblicamente un'altra donna: visse per vent'anni con l'attrice Florinda Bolkan, adottando poi come figlia la sua attuale compagna, Benedetta Gardona, con cui era legata da oltre trent'anni.