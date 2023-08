Maria Elena Boschi è incinta? Un gesto di Giulio Berruti alimenta i sospetti. «Lo chiameranno Matteo»

Maria Elena Boschi è incinta? Le voci si rincorrono da tempo, sebbene nessuna conferma sia mai arrivata dalla diretta interessata. Il settimanale "Gente" rilancia l'indiscrezione dopo aver paparazzato la capogruppo di Italia Viva in barca a Formentera insieme al compagno Giulio Berruti. Un gesto in particolare dell'attore rappresenterebbe un segnale inequivocabile, almeno secondo gli esperti di gossip: una carezza sulla pancia, mentre lei si rilassa distesa al sole. Il settimanale poi ironizza anche sul nome del nascituro: «Lo chiameranno Matteo», in onore di Renzi, al quale Boschi è stata molto legata.

Serena Rossi è incinta? «Rimandate le riprese di Mina Settembre». Grande gioia dopo il matrimonio segreto con Davide Devenuto

Maria Elena Boschi e il desiderio di diventare mamma

La deputata e l'attore fanno coppia fissa da ormai tre anni e il matrimonio sembra essere nell'aria.

Per quanto riguarda il desiderio di maternità, la Boschi in una recente intervista ha dichiarato: «Non mi sento una donna "sbagliata" perché non ho figli, o almeno non ancora. In questi anni tanti amici mi hanno detto di farlo "perché poi non c’è tempo, che poi ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano". Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta». A 42 anni, Maria Elena Boschi sembra averla finalmente trovata.