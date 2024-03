Maria Carmen Lorusso, chi è la donna chiave dell'inchiesta: le vacanze di lusso, il padre, e il libro "​spread dell'amore"

Eletta alle Comunali del 2019 con il centrodestra Maria Carmen Lorusso era pronta a ricandidarsi alle prossime Amministrative a Bari. È stata arrestata con il marito Giacomo Olivieri nell'operazione «Codice interno» concentrata su presunti legami tra politica e mafia a Bari. Olivieri sarebbe stato il motore di accordi con i clan mafiosi Parisi, Montani e Strisciuglio per far eleggere la moglie grazie alla compravendita di voti. Entrambi i coniugi non hanno risposto alle domande del gip dopo gli arresti, ma si sono detti pronti a «chiarire tutto» una volta lette le carte.

Bari a rischio scioglimento, Decaro: «Se ci sono sospetti rinuncio alla scorta». ​Piantedosi: «Guerra alle mafie, non ai sindaci»

Maria Carmen Lorusso, chi è la consigliera arrestata

Lorusso, 38 anni, è la moglie di Giacomo Olivieri, 63, ex consigliere regionale, eletto con Forza Italia e poi passato al centrosinistra con un suo movimento. La donna dal 27 febbraio è agli arresti domiciliari, lui invece è detenuto nel carcere di Brindisi ritenuto l'artefice dell'inquinamento elettorale che ha portato alla bufera sulla regione Puglia. E se lui è considerato la mente, la 38enne, figlia dell’oncologo Vito Lorusso (arrestato a luglio con le accuse di concussione e peculato per aver chiesto e intascato soldi ai suoi pazienti con la promessa di accelerare i tempi delle liste d’attesa e fornire prestazioni che in realtà erano gratuiti. In più il dottore è anche indagato per un furto di farmaci e dispositivi medici sempre all’Oncologico.), è la vera protagonista cool della coppia, tutta pailettes e selfie attivissima sui social e con nessuna assenza negli eventi glamour.

La carriera

Candidata nel 2019 nella lista Di Rella sindaco, nel centrodestra, fu eletta con oltre 900 voti, prima di passare nel 2021 nella maggioranza centrosinistra, diventando poi anche leader del gruppo consigliare di Sud al Centro.

La vita tra circoli e vacanze di lusso

Una magione con piscina a Rosa Marina, l'esclusivo villaggio Ostuni, le vacanzi tra Capri e piste da sci con magnum di champagne. E, i circoli (da quello del Tennis a quello della Vela) della «Bari meravigliosamente». Poi la 38enne scrive anche un decalogo sulla felicità intitolato «Lo spread dell’amore». Ecco i consigli utili della Lorusso per valutare un uomo: «Il mio libro si rivolge alle ragazze tra i venti e i trent’anni alla ricerca del principe azzurro, a chi dopo i trent’anni si rende conto di necessità di una stabilità reale, alle amanti che continuamente si domandano se stiano facendo la cosa giusta, alle ex mogli che dovrebbero darsi pace».

Il libro con i consigli (per le donne) per trovare un uomo

E le regole sono chiare con tanti di punti: aspetto fisico importante ma quel che conta di più è lo stipendio (mai sotto i 3000 euro) e anche le case di proprietà. Anche le iscrizioni ai circoli fanno salire nella classifica certo i figli meglio non averne, fanno perdere punteggio e guai a frequnetare qualcuno che non ha neanche una casa di proprietà. E le sue scelte di vita sono una fedele ripeoduzione del vademecum: vacanze in Grecia e a Roccaraso, barche, feste glamour e il mondo della politica. Tutto ovviamente rigorosamente sventolato sui social.