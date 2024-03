Chi è Maria Carmen Lorusso, donna chiave dell'inchiesta: le vacanze di lusso e il libro "spread dell'amore"

Eletta alle Comunali del 2019 con il centrodestra Maria Carmen Lorusso era pronta a ricandidarsi alle prossime Amministrative a Bari. È stata arrestata con il marito Giacomo Olivieri nell'operazione «Codice interno» concentrata su presunti legami tra politica e mafia a Bari. Olivieri sarebbe stato il motore di accordi con i clan mafiosi Parisi, Montani e Strisciuglio per far eleggere la moglie grazie alla compravendita di voti. Entrambi i coniugi non hanno risposto alle domande del gip dopo gli arresti, ma si sono detti pronti a «chiarire tutto» una volta lette le carte.