Mara Venier, la foto dopo l'operazione: «Ho perso completamente la sensibilità di parte del viso»

Mara Venier ha condiviso una foto in ospedale con la flebo facendo preoccupare i suoi follower. Nell'immagine si vede la conduttrice con un volto provato dopo aver affrontato un'operazione e nella didascalia Mara spiega cosa è accaduto ai fan. Lunedì scorso la Venier ha effettuato una visita dentistica a Roma per ed un impianto già previsto da mesi ed è uscita dopo otto ore.

Cosa è successo dopo la visita?

Da quel momento la conduttrice ha perso completamente la sensibilità del viso. Nel post Mara Venier spiega: «Tralascio il resto non è questa la sede. Giovedì di corsa dal chirurgo Valentini Valentino che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno» la donna ha raccontato di aver sofferto molto per la sua condizione negli ultimi giorni.

Un lungo calvario

Già qualche giorno fa la Venier aveva avuto dei problemi, durante la sua trasmissione la conduttrice ha dichiarato di avere difficoltà a parlare e di essere reduce di una settimana molto difficile nella quale era stata operata due volte ai denti: «Lunedì sono stata sottoposta ad un lungo intervento da un dentista qui a Roma ma nei giorni successivi qualcosa non è andata bene».

Mara Venier a Domenica In: «Due interventi in 5 giorni, ma sono qua. La Sanità? Non tutta buona»

«Problemi del mese di giugno»

Problemi, ha ricordato Mara Venier, che si verificano per assurda coincidenza sempre nel mese di giugno: l’anno scorso, infatti, si era rotta un piede andando comunque in onda con le stampelle e la gamba ingessata. Durante la puntata del 5 giugno 2020 scherzò sull'accaduto: «Andrò in onda o almeno ci provo»