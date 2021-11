Mara Venier caduta a Domenica In, bernoccolo in testa e botta sul piede

Mara Venier, ancora una caduta a Domenica In: la conduttrice è scivolata durante una pausa pubblicitaria e dopo aver lasciato per qualche minuto la conduzione del programma a Pierpaolo Pretelli, è tornata in video, zoppicando, con una fasciatura a piede e caviglia e tenendosi un impacco di ghiaccio sulla fronte.

Mara Venier: «Sono caduta, voglio rassicurare mio marito»

«Sono caduta - ha spiegato Mara Venier - voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali».

Mara Venier la più grande di tutte, NON LA FERMA NEMMENO IL DIAVOLO 💪🏻#DomenicaIn pic.twitter.com/WLvGIqyMxc — LΔURΔ (@__laurina_) November 21, 2021

Sorretta da Pierpaolo Pretelli

Inizialmente Mara Venier pareva intenzionata a non continuare la trasmissione «perché la botta è stata molto forte, però sto bene», ha commentato, mostrando il bernoccolo.

«Pierpaolo continua tu»

Guardando Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo stava conducendo un gioco in cui coinvolgeva il pubblico da casa, Mara Venier ha detto: «Continua tu, ora c'è Memo Remigi» scatenando la reazione di band e pubblico che, con un grande applauso, l’ha invogliata a continuare.

Per una decina di minuti la diretta è proseguita, poi però una Mara Venier dolorante ha annunciato che la trasmissione si sarebbe chiusa in anticipo: alle 16,55 la diretta di Domenica In è stata definitivamente interrotta.