Mara Venier, ancora una caduta a Domenica In: durante la pubblicità, Mara Venier poco fa è scivolata in studio in diretta battendo la testa e il piede. Interrotta la trasmissione su Rai 1, la conduttrice è rientrata in studio con il piede fasciato e il ghiaccio alla testa: «Sono caduta e mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare», le sue primissime parole.