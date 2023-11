Madonna, la festa vip della Versace (con Mengoni e Zan) e il traffico paralizzato: perché il concerto a Milano è cominciato in ritardo

Gli attesissimi concerti di Madonna al Mediolanum Forum di Assago sono stati un successo. Ma qualcuno ha storto il naso per il ritardo con cui sono cominciati: l'inizio, pur essendo previsto alle 20.30, è slittato alle 22.15. In molti si sono lamentati delle quasi due ore di attesa, ma dietro il ritardo ci sarebbe un motivo. Non imputabile, fra l'altro, a Madonna.

Perché il concerto di Madonna è cominciato in ritardo?

In occasione della data di giovedì 23 novembre, si sarebbe tenuto un esclusivo party vip prima del concerto. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, a organizzarlo è stata Donatella Versace: fra gli invitati Marco Mengoni e Alessandro Zan, deputato Pd. In viale Majno, uno dei quartieri più esclusivi di Milano, la limousine della stilista avrebbe bloccato il traffico scatenando la rabbia dei vicini.

Versace, insieme ai suoi invitati, alla fine della festa si è poi diretta al Forum per assistere al concerto del Celebration tour. Che sarebbe iniziato con il loro arrivo.

Il pubblico spazientito ha lanciato anche qualche fischio all'indirizzo del palco prima dello show. Tuttavia, in molti fanno notare che alle 20.30 il palazzetto era ancora semi-vuoto, a causa di traffico e file interminabili ai botteghini e all'ingresso. L'attesa, quindi, sarebbe giustificabile anche così.