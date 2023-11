Leo Gassmann compie 25 anni sul palco: la sorpresa dei fan

Una sala gremita di fan provenienti da tutta Italia ha riempito il Monk di Roma per cantare e festeggiare il proprio beniamino Leo Gassmann che così ha dato il via alla prima tappa del tour "Dammi un bacio" in giro nei club italiani. Tra un brano e l’altro Leo, in un elegantissimo completo verde con camicia nera, ha più volte ringraziato il suo amato pubblico salutando a sorpresa anche i genitori Alessandro Gassmann e Sabrina Knafliz. Per loro è stata per diversi motivi una serata importante: Leo dal palco ha annunciato che per la prima volta hanno assistito ad un suo concerto. Ma non sono mancate le sorprese.