Mercoledì 24 Maggio 2023, 16:22

E ora si cerca nel bacino artificiale sul fiume Arade, in Algarve (Portogallo), nella speranza di trovare nuovi possibili indizi sulla scomparsa della bambina inglese Maddie McCann. Le nuove indagini sono state richieste dagli inquirenti tedeschi, presenti sul posto, i quali sospettano di Christian Brueckner, 47enne tedesco, attualmente detenuto in Germania per altri crimini a sfondo sessuale commessi proprio in Portogallo. Secondo lo studio dei tabulati telefonici, il 3 maggio 2007 Brueckner era nei pressi dell'Ocean Club di Praia da Luz, la struttura turistica dove la famiglia McCann trascorreva le ferie e dal cui appartamento la bambina scomparve mentre i genitori erano a cena a pochi metri di distanza.

Il luogo delle ricerche

Il bacino sull'Arade dove oggi si torna a indagare si trova a circa 50 chilometri da Praia da Luz. In particolare si scava in una piccola lingua di terra circondata da alberi che in alcune deposizioni Brueckner, il quale per molti anni ha vissuto fra Germania e Portogallo a bordo di un camper, descrive come un «piccolo paradiso» dove era

solito appartarsi. Nel 2008 il luogo era stato teatro di ricerche su iniziativa di un avvocato di Madeira, Marcos AragÆo Correia, il quale ricevette una segnalazione secondo la quale la piccola Maddie sarebbe stata gettata in acqua da quelle parti. Gli inquirenti portoghesi non diedero importanza a una delle tante piste emerse nella frenesia di quel periodo e Correia ha pagato personalmente dei sommozzatori. Fu rinvenuto un sacco con delle

ossa che, una volta analizzate, risultarono essere di animali.



Si è tornati quindi a perlustrare il lago in Portogallo nella speranza di trovare il pigiama rosa di Winnie the Pooh che indossava la piccola al momento della scomparsa. Il bacino idrico di Barragem do Arade - a circa 30 miglia da dove la bimba del Leicestershire è scomparsa a Praia da Luz nel 2007 - è stato chiuso per effettuare gli accertamenti.

Sul posto sono arrivati esperti portoghesi, tedeschi e inglesi che hanno scavato in diversi punti del terreno per cercare qualche indizio. Il procuratore di Braunschweig, Christian Wolters, ha affermato che questa è la prima grande ricerca su questo caso effettuata in nove anni ed è stata decisa dopo "alcuni suggerimenti", ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il Sun ha, poi, confermato che la decisione è stata presa dopo che Brueckner è stato individuato proprio vicino al bacino idrico nei giorni della scomparsa.

Le speranze

Per il Times, l'obiettivo è il ritrovamento del pigiamino di Madeleine. Un pigiamino rosa, decorato con immagini di Eeyore di Winnie The Pooh. «La ricerca viene presa molto sul serio ed è controllata totalmente dai tedeschi», ha sottolineato una fonte portoghese. I sommozzatori sono stati visti salire su un gommone martedì mattina. Le ricerche si sono concentrate nella parte estrema del lago, dove tutto intorno sono comparse le tende della polizia scientifica. È stato riferito che Brueckner, condannato per reati sessuali, ha trascorso del tempo nell'area tra il 2000 e il 2017. Brueckner ha negato il coinvolgimento nella scomparsa di Madeleine.

Questa nuova pista sta tenendo in grande agitazione i genitori della piccola. A informare Kate e Gerry di qualsiasi sviluppo nell'attività di ricerca, ci pensa Scotland Yard che sta monitorano l'indagine diretta dalla polizia tedesca. La coppia continua a sperare che la figlia - scomparsa 16 anni fa durante una vacanza in Portogallo - possa essere ancora viva. Il loro ex portavoce Clarence Mitchell ha dichiarato: «Fino a quando non verrà trovato un corpo e non verrà dimostrato che si tratta di Madeleine, Kate e Gerry non perderanno la speranza. È un altro momento disperatamente difficile per loro. Vogliono risposte più di chiunque altro».

Il ministero dell'Interno inglese ha promesso altre 110.000 sterline per continuare la ricerca di Operation grange di Scotland Yard per un altro anno. Finora è costato ai contribuenti più di 13 milioni di sterline.