Tiziana Tozzi e Morgan Algeri morti nel lago di Como, chi erano: lui pilota, lei impiegata. L'amore per i figli e il tragico primo appuntamento

Erano al primo appuntamento Tiziana Tozzo, 45 anni, e Morgan Algeri, 38enne, morti precipitando con l'auto nel lago di Como. L'automobile, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L'allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi.

Tiziana Tozzo, i figli e la passione per il lago

Tiziana era impiegata a Cantù.

Aveva un figlio di 14 anni, che compare in molte foto sul suo profilo Facebook. «Certi amori regalano un'emozione per sempre», scriveva sul suo profilo dedicando la popolare canzone di Eros Ramazzotti al suo ragazzo. Ora sulla sua bacheca si moltiplicano i post e i ricordi degli amici ancora increduli per questa tragica fine.

Morgan Algeri, pilota di aerei

Morgan Algeri, 38 anni, viveva a Brembate di sopra. Era un pilota di aerei della scuola Volo Caravaggio. Appassionato di chitarra e di immersioni, sui suoi social molte le foto in divisa da pilota, ma anche mari esotici in cui amava immergersi e l'amore per il suo cane e per i nipoti.

Il primo appuntamento fatale

I due, che si erano conosciuti sui social, la sera della tragedia erano alla prima uscita. Per l'occasione Morgan aveva noleggiato il Suv Mercedes che, per cause da accertare, è finito nelle acque del lago di Como. Le salme sono state recuperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora sono in corso i lavori di recupero del suv Mercedes caduto nel lago: potrebbe essere sottoposto ad accertamenti tecnici per cercare di chiarire le cause dell'accaduto.