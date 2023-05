Maddie McCann, sommozzatori cercano corpo della bambina in un bacino idrico

Si cerca il corpo di Maddie Mccann. Le ricerche si sono rimesse in moto. L'operazione nasce da un ordine di indagine europeo (le vecchie rogatorie) indirizzato dalle autorità tedesche al Portogallo e si concentra sulla diga di Arade, situata a circa 50 chilometri da Praia da Luz, il luogo in cui la bambina scomparve nel maggio 2007, 16 anni fa, mentre era in vacanza con i genitori