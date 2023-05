Riprendono le indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di Lagos, Portogallo. Cinque nuovi indizi hanno riaperto il caso e la polizia sta effettuando dei rilievi nella diga di Arade e nelle vicinanze. Una perquisizione chiesta dalla polizia tedesca, che sta indagando su Christian Brueckner, 45 anni, finora l’unico formalmente sospettato nel caso della piccola Maddie. In carcere dal 2019 per un'altra vicenda, è già stato condannato per reati sessuali commessi tra il 2000 e il 2017: a suo carico ci sono tre capi di imputazione per stupro e due abusi su minori.

Maddie McCann, la possibile svolta e il sospettato: ricerche vicino a una diga artificiale in Portogallo

Maddie McCann, alla cerimonia per i 16 anni dalla scomparsa parla per la prima volta la sorella minore Amelie: «Che giorno triste»

Brueckner ha vissuto in Portogallo tra il 1995 e il 2007. Secondo l'ipotesi degli inquirenti sarebbe entrato nella stanza d’albergo dei genitori di Maddie per un furto, ma avrebbe poi deciso di rapire la piccola, che era stata lasciata senza sorveglianza insieme ai due fratellini. I genitori, entrambi medici, stavano cenando con tre coppie di amici in un ristorante poco distante e a intervalli regolari andavano a controllare i bambini in albergo.