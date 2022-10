Martedì 25 Ottobre 2022, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Arrivederci, Roma, au revoir. Cartoline da Vacanze romane quelle che il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame, Brigitte hanno spedito al mondo intero. Una due giorni per partecipare all'assemblea interreligiosa di Sant'Egidio «Il grido della pace» e per incontri istituzionali nel quadro del Trattato Italia-Francia del novembre 2021 che non hanno però tolto spazio ad una visita, seppure breve, tra le bellezze della Capitale. Domenica sera dopo la cena con i vertici di Sant'Egidio, Macron e Brigitte hanno fatto una passeggiata sui sampietrini di Trastevere. Qui un primo assaggio della romanità, quella vera. Quella più verace. In tanti lo hanno atteso e seguito nella breve passeggiata per i vicoli di Trastevere fino a piazza Santa Maria in Trastevere, accompagnato dal fondatore della Comunità Andrea Riccardi e dal presidente Marco Impagliazzo. Il Presidente ha stretto le mani di molti passanti e ha scambiato qualche battuta con alcuni di essi.

Papa Francesco e Macron: oltre un'ora di conversazione, al termine lo scambio di doni simbolici che fanno riferimento alla pace



GLI INCONTRI

Ieri mattinata in Vaticano per l'udienza con Papa Francesco. Allo scambio dei regali è entrata nella biblioteca anche la moglie Brigitte fasciata in un abito total black di gran classe. Subito dopo i due sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Macron e Brigitte sono stati ricevuti nella splendida sala del Torrino. Il presidente francese e la premiére dame si sono intrattenuti anche per una colazione. Alla fine dell'incontro Mattarella ha voluto portare Macron sulla terrazza del Quirinale da dove gli ha mostrato tutte le bellezze di Roma dall'alto. Dal Quirinale alla Basilica di San Giovanni in Laterano dove Macron ha incontrato il Capitolo Lateranense, di cui è membro onorario. Ha visitato la Sala dei Pontefici, meglio nota come Sala della Conciliazione, accompagnato dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dal vescovo Guerino Di Tora, da monsignor Patrik Valdrini, canonico lateranense francese, e da monsignor Pierangelo Pedretti, prelato segretario generale del Vicariato di Roma. Qui ha salutato una delegazione francese e si è intrattenuto qualche minuto a parlare con loro, prima di scendere nella basilica di San Giovanni in Laterano. Si è poi diretto nel Coro del capitolo, a sinistra della cattedra, per l'incontro con i canonici lateranensi. Quindi ha fatto un breve giro nella cattedrale di Roma, fermandosi a salutare alcuni turisti francesi, sostando davanti alla cattedra e in particolare davanti alla statua di Enrico IV, nel portico del transetto di fronte all'obelisco. Infine passeggiata per i Fori Imperiali con tanto di cambio d'abito della première dame (tailleur con pantaloni e scarpe da ginnastica). Arrivederci, Roma, au revoir.