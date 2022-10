Papa Francesco e Macron: oltre un'ora di conversazione, al termine lo scambio di doni simbolici che fanno riferimento alla pace

Città del Vaticano - Tra il momento dell'entrata e quello dell'uscita dal palazzo apostolico il tempo complessivo della visita del presidente francese Macron al Papa è durata un'ora e dieci minuti d'orologio, questo significa che nella valutazione dei tempi vaticani va a collocarsi tra le conversazioni decisamente rilevanti, tenendo conto che normalmente per i Capi di Stato la media si aggira sui 30-40 minuti. Anche i doni scelti sono emblematici di una cornice di riferimento complessa.

Il Papa ha scelto per il presidente francese una medaglia in bronzo, incorniciata nel marmo, raffigurante San Pietro e il colonnato che rappresenta simbolicamente il progetto originario del Bernini, che prevedeva un terzo braccio, mai però realizzato, a chiudere la piazza; doveva servire ad aumentare la meraviglia del visitatore, a cui all'improvviso, al termine di un percorso fra un dedalo di strade e vicoli, appariva la maestà della basilica. A questo dono sono stati aggiunti i documenti papali sulla pace, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana con l'Islam e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, pubblicato dalla Libreria editrice vaticana. Anche Macron ha ricambiato con un dono simbolico: una prima edizione in francese dell’opera “Per la pace perpetua” di Immanuel Kant Inviato da iPhone