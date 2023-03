Luca Salatino, brutta notizia per l'ex tronista dopo il Gf Vip: «Dovrò operarmi di nuovo. Sono preoccupato»

«È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione». Luca Salatino ex del Gf Vip si racconta con un’intervista di coppia, insieme a Soraia Ceruti Allam, su Uomini e Donne Magazine.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria: «È colpa mia»

Luca Salatino, nuova operazione in arrivo: Sono preoccupato

È un periodo difficile per l'ex tronista che dovrà tornare in sala operatoria. Aveva raccontato la sua storia a Verissimo, Luca, qualche tempo fa. Ha parlato della depressione che ha dovuto affrontare quando anni fa è stato costretto ad abbandonare la sua carriera da pugile professionista. Si dovette operare alla schiena l'ex gieffino che per questo motivo si fermò per diversi mesi rinunciando al suo sogno. E ora il problema alla schiena è tornato a preoccupare l'ex gieffino che adesso però al suo fianco la sua fidanzata: «So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po’ difficile…».

Pippo Franco, il figlio e la moglie rischiano il processo. «False certificazioni attestanti le avvenute vaccinazioni». Così ottenevano il Green pass

E sul fronte sentimentale le cose tra loro vanno molto bene: «Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora».