Kate Middleton dove si trova (davvero)? La cronologia degli eventi sulla sua misteriosa assenza: qualcosa non quadra

Giovedì 14 Marzo 2024, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 09:40

Tutti si chiedono dov'è Kate Middleton. La moglie del principe William è scomparsa dai radar praticamente da Natale, salvo poi ritirarsi praticamente a vita privata in seguito all'intervento all'addome subito a metà gennaio. Da allora la principessa, tranne per qualche breve paparazzata, non si è vista praticamente più in pubblico e - dicono le voci degli esperti di royal family - non la vedremo almeno fino a Pasqua. Ma qual è la verità sulla principessa di Galles? Che fine ha fatto davvero? Cosa si nasconde dietro questa sua prolungata assenza? Sta davvero recuperando dall'intervento chirurgico subito circa due mesi fa oppure c'è dell'altro nascosto questo suo 'ritiro' dalla vita pubblica? Andiamo a scoprirlo insieme cercando di fare una piccola cronologia dell'accaduto.

