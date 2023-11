Lorella Cuccarini, la reazione alla querelle tra Elena D'Amario e Alessandra Celentano ad Amici: come la prenderà la maestra?

Mercoledì 8 Novembre 2023, 09:53

Non si placano le polemiche tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano per quello che sta succedendo ad Amici 23. La coreografa e insegnante di danza della scuola di Maria De Filippi, infatti, se la prende ancora con la professoressa. Dopo le critiche ripetute arrivate nei confronti di Nicholas, infatti, la ballerina ha deciso di lanciare una frecciatina social che sembra diretta proprio alla Celentano. Ma non è tutto... nel frattempo anche Lorella Cuccarini sembra aver preso posizione. Ma cosa starà succedendo? E come reagirà la Celentano?

