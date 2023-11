Gf, l'incontro tra Greta e Mirko: Signorini on fire sulla Rossetti: «Tutto apposto il filler?». Poi asfalta il gieffino: «Perché non esci con lei, resti per il mutuo?»

Greta Rossetti, dopo aver aggredito Angelica e Anita, incontra al Grande Fratello Mirko Brunetti. «Io ti guardo h24 e tu sai che mi hai ferito. Non ti sei reso conto che lei (Angelica ndr) ti ha usato?», lui non è daccordo e cercano un punto d'incontro che non trovano. lei continua a macchinetta ad accusare il fidanzato (o forse ex). Interviene Signorini: «quello che mi aspettavo e che l'istinto vi avesse portato ad abbracciarvi, se è mancata questa spontaneità, se davvero le vuoi bene corri ad abbracciarla e lei lo fa con te. Non c'erano freez è inutile che ti arrimipichi sugli specchi»

Gf, l'ex marito di Beatrice entra a sorpresa: «Sono dalla tua parte». Il web ironizza: «Ma come ha fatto a passare da Alessandro a Garibaldi?»

Gf, Greta incontra Mirko

Greta: «Ma che devo fare sono qui chedifente un'altra persona invece di stare con me. Cesara Buonamici: «Greta tu hai detto che lo ami da impazzire e vuoi qualcosa da lui ma qui ancora non abbiamo capito se lo hai lasciato o no». L'ex tentatrice dice che vuole un gesto da lui. «Io voglio solo ricucire». Quindi il conduttore rimischia le carte che aveva già mischiato lui: «E allora perché non vi abbracciate». I due ragazzi perplessi dalle parole incoerenti di Signorini si cominciano a baciare, e non riescono a smettere.

Beatrice Luzzi, chi è l'ex marito Alessandro? «Ci siamo amati moltissimo». La vita privata, i figli e il blog della vippona

L'intervento di Signorini

Non contento il conduttore fa una battuta infelice: «Greta il filler alla labbra è tutto apposto», lei sta al gioco. Quindi Signorini rilancia: «Oggi è il compleanno di greta, Mirko se vuoi puoi uscire», lui non sa più che dire, e Alfonso continua: «Se vuoi puoi andare a festeggiare in trattoria», Greta: «Andiamo in hotel quale trattoria». Brunetti è sempre piú imbarazzato: «Se non posso portarla dentro io continuo la mia esperienza qua». A quel punto il conduttore infierisce e accende il dubbio: «Ma pensa non ne avevamo dubbi, vai entra nella casa tanto lo sappiamo che tu vuoi rimanere perché vi volete accendere il mutuo per comprarvi casa»