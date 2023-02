Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette, il cantante si blocca durante il concerto: il pubblico finisce la canzone per lui

Lewis Capaldi è stato colto da una violenta crisi di tic legati alla sua sindrome di Tourette il 21 febbraio durante un concerto a Francoforte. Il cantante scozzese di 26 anni non è stato in grado di portare avanti la sua canzone Someone You Loved. Di fronte a questa incapacità, il pubblico ha preso spontaneamente il sopravvento. Questa piccola pausa ha permesso a Lewis Capaldi di riprendere fiato.

Il cantante scozzese aveva annunciato ai suoi fan di avere la sindrome di Gilles de la Tourette nel settembre 2022. Per l'artista la malattia è un handicap quotidiano. “Ho la sindrome di Tourette, quindi tremo un po' in questo video, ma non è affatto un problema. Sto bene, mi succede quando sono stanco, nervoso, eccitato", ha detto dopo il suo concerto. Dopo la diagnosi, Lewis Capaldi si è confidato ai suoi fan su Instagram. Essere affetto dalla sindrome di Gilles de la Tourette non lo aveva sorpreso. "Faccio molte contrazioni della spalla", ha ricordato. “Alcuni giorni fa più male di altri e alcuni giorni fa meno male. A volte è abbastanza scomodo... ma va e viene.

Fans finish the song for Lewis Capaldi as he struggles with Tourette’s, this was beautiful to watch ❤️ pic.twitter.com/GLh77zPv7M — Your Positive News (@yourpositivenws) February 23, 2023

La scoperta della malattia

È stato nel corso di una diretta Instagram che Capaldi ha detto di avere finalmente capito perché gli capitava spesso d’avere delle contrazioni involontarie. Si era accorto di avere dei tic già nel 2018, durante alcune interviste.

«A quanto pare ne soffro da sempre», ha spiegato. «La cosa peggiore è che la cosa si manifesta quando mi agito, sono stressato o sono felice. Succede di continuo. Certi giorni è più dura, altri meno». Ha poi aggiunto che «è meno peggio di quanto sembra. A volte è piuttosto sgradevole… ma va e viene».

Durante la diretta Instagram, ha anche ricordato alcuni commenti dei suoi follower su TikTok che chiedevano «perché si muove così?» e si domandavano se fosse sotto l’effetto di droga. «È una cosa nuova e non ne so ancora granché. Mi sto documentando. Ho anche fatto del Botox a una spalla per farla star ferma e per un po’ ha funzionato».

A ottobre 2022, al Jonathan Ross Show, Capaldi ha spiegato che in caso di un attacco la «spalla sinistra si alza» e la testa fa scatti improvvisi. «La gente crede che sia cocainomane, ma non è vero! Sono diventato il ragazzo immagine della sindrome di Tourette e va bene così».

L'apparecchio che lo aiuta

A gennaio, Capaldi ha preso parte allo studio di alcuni ricercatori dell’università di Nottingham per testare un apparecchio da tenere al polso. Questa specie di smartwatch dovrebbe aiutare a mitigare i sintomi della sindrome. Lo strumento intercetta alcuni segnali cerebrali al fine di ridurre l’intensità dei tic e lo scorso anno è stato al centro di un test clinico che ha coinvolto più di 100 persone, stando a quanto riportato da BBC.

«I risultati sono notevoli», ha dichiarato uno dei capi progetto. «Lewis ha detto che quel tipo di stimolazione lo fa sentire più tranquillo e che l’apparecchio riduce sensibilmente i tic alla testa e alla spalla che possono diventare imbarazzanti».

Non è chiaro se Capaldi stia utilizzando lo strumento con regolarità, visto che lo scorso mese a Belfast ha avvisato il pubblico: «Magari mi vedrete fare qualche movimento a scatti, qui sul palco. Non c’è nulla di cui preoccuparsi: ho la sindrome di Tourette». E poi: «Sto bene, cari. Sono quassù e sto bene. È tutto a posto, ho solo qualche tic».