Lewis Capaldi, gli amici e la fidanzata «curano» la sindrome di Tourette dell'artista. Chi è Ellie MacDowall, partner del cantante

Non è un bel momento per il cantante Lewis Capaldi. Il video dell'artista nel suo ultimo concerto a Glastonbury è diventato virale. Il motivo? La sindrome di Tourette, di cui soffre, ha fermato l'artista nel bel mezzo della sua esibizione canore. Il pubblico però non ha fatto mancare il suo appoggio cantando al posto di Capaldi che ha deciso di prendersi un periodo di pausa prima di ritornare sui palchi.

A sostenere il perfomer, in questo delicato momento, ci sono soprattutto gli amici e la fidanzata di Lewis. Ellie MacDowall, 23 anni, ha dichiarato: «Lewis ha bisogno di dedicare molto più tempo alla sua salute mentale e fisica».

Lewis Capaldi si ferma durante il concerto per la sindrome di Tourette, i fan cantano «Someone you loved» al posto suo

Lewis ha confermato di aver cancellato le 24 date live previste per il resto dell'anno.