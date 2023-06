Lewis Capaldi, il cantante pensa di ritirarsi per la sindorme di Tourette

Dopo che il pubblico ha cantanto al suo posto, al concerto di Festival di Glastonbury - in Inghilterra - Lewis Capaldi potrebbe ritirarsi dalle scen. Di recente l'artista si era preso tre settimane di pausa dagli eventi. Sul palco di Glastonbury ha spiegato i motivi: «È stata una pausa per la mia salute mentale. Volevo tornare e fare “Glasto” perché è incredibile». Ha poi ringraziato il pubblico per averlo fatto sentire a suo agio e annunciato che probabilmente si prenderà un’altra pausa: «Forse non mi vedrete per il resto dell’anno». A Capaldi è stata di recente diagnosticata la sindrome di Tourette, un disturbo neurologico che si manifesta con tic e vocalizzi che si fanno più frequenti nei periodi di forte stress o nei momenti di maggiore pressione.