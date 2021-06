Numeri stellari per i Maneskin: la loro 'I Wanna Be Your Slave' sale in vetta alla classifica americana Billboard

Venerdì 25 Giugno 2021, 16:28

Il rock dei Maneskin continua a scalare le classifiche di tutto il mondo. A cinque settimane dalla vittoria dell'Eurovision Song Contest 2021 la band romana torna nell'olimpo della top chart statunitense. Dopo Zitti e Buoni, canzone vincitrice de festival europeo, che due settimane fa aveva toccato il decimo posto in classifica, è cresciuta ben del 44% in una settimana un'altra hit della band di Damiano David: I Wanna Be Your Slave.

Grazie alla chitarra graffiante e al ritmo incontenibile, il pezzo dopo tre settimane dall'esordio e diventa il brano più ascoltato della classifica americana 'Hot Hard Rock Songs' di Billboard, con 2,3 milioni di stream in sette giorni. Salgono anche le vendite, il 32% in più rispetto ai sette giorni precedenti.Contemporaneamente alla classifica hard rock il pezzo è presente anche in quella 'alternative', qui alla posizione numero 25. La canzone inoltre è entrata alla posizione numero dieci della classifica 'Global Excl. U.S.' che conteggia i dati mondiali al netto di quelli statunitensi: in tutto 29,6 milioni di stream e 2.300 download e a inizio settimana lo stesso brano aveva toccato il settimo posto della Uk Singles Chart.

Con oltre 22 milioni di ascoltatori su Spotify nell’ultimo mese i Maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo. Una fama testimoniata anche dal sold out totale in soli 28 minuti dal lancio del sito del loro merchandising. “Official Merch fuori ora. Link in bio. Prendete qualcosa, se ci riuscite". Questa la frase postata dalla band sul loro profilo Instagram per sponsorizzare i capi di abbigliamento e accessori brandizzati Maneskin.

Oltre a scalare le classifiche nazionali e mondiali, il brano 'Zitti e buoni' è stato scelto anche per il nuovo spot della Pepsi. Dal loro esordio per le strade romane, in via del Corso, fino al successo planetario. La rock band cresce di settimana in settimana così come le date del loro tour che da europeo presto potrebbe diventare intercontinentale.