Levante, auto rubata per la quarta volta a Milano: «Forse il ladro è innamorato di me». Poi il colpo di scena

Levante vittima dell'ennesimo furto d'auto, per la precisione il quarto a Milano. La cantautrice in una storia Instagram ha commentato ironicamente l'accaduto: «Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione».

Levante ha spiegato: «Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perchè al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: "signora, è a Cinisello Balsamo"».

In una seconda story aggiunge: «Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio». La vettura è quindi stata ritrovata nel quartiere alla periferia di Milano. «Dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minino», conclude Levante.