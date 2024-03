Intervista a Levante: «Io donna fuori da ruoli prefissati». In arrivo MoltoDonna

«Io sono Levante la cantautrice e la scrittrice, come c’è scritto su Wikipedia, ma anche la mamma e l’orfana di padre, la donna di famiglia e la gitana della musica, la fotografa che ama il cinema. Io sono mille me». Parola di Levante, appunto, Claudia Lagona, donna «fuori dai ruoli prefissati» come dice nell’intervista a MoltoDonna, inserto giovedì 28 marzo in edicola (e online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

In un focus, si misura il peso del gender gap: quando carriera e reddito inciampano sul welfare. In un’intervista l’economista Azzurra Rinaldi spiega: «Solo il lavoro ferma la violenza economica». Alessandra Priante, nuova presidente Enit (divenuto Spa), racconta l’Italia del turismo e tutte le sue potenzialità. Poi, l’iniziativa di Gruppo Prada e Unfpa, in Messico, con un progetto di formazione e di conoscenza dei diritti per donne più consapevoli grazie al lavoro e alla consapevolezza. E ancora donne, otto, verso la vetta del K2. Quindi, si vola dritti a Pasqua, con le ricette da seguire ma anche con le nuove tendenze moda che ci racconta, in particolare, come svecchiare 5 capi intramontabili. Torna l'appuntamento del mese con l'oroscopo di Luca: cosa ci dicono le stelle per il mese di aprile che sta per arrivare? E poi Michela Andreozzi con la sua Posta del cuore e di altri organi vitali.