Leo Gassmann e i suoi primi 25 anni on stage al Monk di Roma

Una sala gremita di fan provenienti da tutta Italia ha riempito il Monk di Roma per cantare e festeggiare il proprio beniamino Leo Gassmann che così ha dato il via alla prima tappa del tour "Dammi un bacio" in giro nei club italiani. Tra un brano e l’altro Leo, in un elegantissimo completo verde con camicia nera, ha più volte ringraziato il suo amato pubblico salutando a sorpresa anche i genitori Alessandro Gassmann e Sabrina Knafliz. Per loro è stata per diversi motivi una serata importante: Leo dal palco ha annunciato che per la prima volta hanno assistito ad un suo concerto. Ma non sono mancate le sorprese.

Sul palco è stata poi portata una torta con le candeline numero 25 ed un coro di "Tanti auguri a te" è partito dalle sue affezionate fan. Leo è nato il 22 novembre 1998. Sul brano "Capiscimi" Leo ha poi voluto invitare sul palco la madre Knafliz per cantarlo e ballarlo insieme.

Non solo tra i brani in scaletta ha cantato anche il nuovo singolo "Dammi un bacio ja", incluso nella nuova stagione dell’attesissima stagione di "Un Professore2" in onda da giovedì 23 novembre in prima serata su Raiuno.

A cantarlo insieme a lui il cast principale della serie tra cui l’attore del momento Damiano Gavino che nella serie interpreta Manuel il bello e dannato ma con il cuore grande, che fa di tutto per proteggere le persone a cui tiene di più. Tra allegria, cori e un gioioso Happy Birthday, il concerto si è concluso con "Terzo Cuore" il brando presentato tra i big del Festival di Sanremo del 2023. Prossima tappa del tour il 28 novembre a Milano nel locale MOSSO.