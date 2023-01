Le Iene, Teo Mammucari assente: il motivo? «Lite clamorosa tra il conduttore e l'ideatore dello show Davide Parenti»: l'indiscrezione

Il mistero si infittisce. L’assenza di Teo Mammucari ieri sera a Le Iene ha lasciato tutti perplessi. Belen Rodriguez ha timonato da sola lo show non facendo alcun riferimento al collega. Dai rumors si apprende che dietro all'essenza del presentato non c'è nessun motivo di salute. Allora perché Teo Mammucari era assente a Le Iene?

Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la rete? Il giallo del forfait

Teo Mammucari assente a Le Iene: il motivo

I rumors quindi da ieri sera si rincorrono, le ipotesi erano diverse: c'era chi ha pensato fosse una strategia per prepararsi alla contro-programmazione di Sanremo e chi invece dietro al forfait ha parlato di una mossa per contrastare la competizione a colpi di auditel con l'ormai seguitissimo Boomerissima di Alessia Marcuzzi. I piu' maligni, o lungimiranti, hanno però accennato a una lite tra il conduttore e il papà de Le Iene: Davide Parenti.

Teo Mammucari, il monologo a Le Iene sul dolore dei padri separati: «Non cercate rivincite, pensate solo al bene dei vostri figli»

L'indiscrezione

A svelare cosa potrebbe essere veramente accaduto ci ha pensato poco fa Dagospia

«A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti», ecco come titola il Dandolo Flash. E se così fosse quali potrebbero essere i risvolti: Teo Mammucari lascerà Le Iene? Non è da escludere che Belen potrebbe condurre da sola le prossime puntate. O magari arriverà un altro conduttore al posto di Mammucari. Nei prossimi giorni potrebbero saltare fuori ulteriori gossip, oppure potrebbero arrivare dichiarazioni ufficiali dalle parti interessate.

Come stanno le cose

E con il fiato sul collo del programma soffia Sanremo che dal 7 all'11 febbraio andrà in onda su Rai 1. per la prima volta Mediaset quest'anno ha deciso di non stoppare la sua programmazione nei giorni del festival e anzi combattere la battaglia con i programmi di successo della rete ammiraglia. Le Iene avrebbe conquistato così 2 serate quella del 7 e quella del 9 febbraio. Ora cosa accadrà?

Per il momento solo voci dai corridoi di Cologno e ipotesi. In molti credono infatti ancora che si tratti di una strategia: un modo per incuriosire il pubblico e creare una dinamica avvincente e intrigata in vista di Sanremo. La verità non la sappiamo ma la curiosità cresce.