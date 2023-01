Sanremo 2023, Mediaset sfida la Rai. Da C'è posta per te al Gf Vip: i programmi dal 7 all'11 febbraio su Canale 5

Per quest'anno Mediaset non depone le armi nella lotta all'auditel contro la Rai nella settimana di Sanremo 2023. Dopo 20 anni di armistizi fatti di palinsesti modificati per non oscurare la lucentezza della kermesse della canzone italiana, quest'anno l'azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di confermare la messa in onda dei suoi programmi. Da Le Iene, al Gf Vip a C'è posta per te, Cologno Monzese mette in campo i suoi cavalli di battaglia. Anzi li raddoppia. Il dubbio era solo sul programma di Maria De Filippi, ma anche lei ci sarà e chiuderà in grande la battaglia a colpi di share.

Sanremo 2023, il palinsesto di Canale 5 nella settimana del Festival

Sanremo 2023 andrà in onda, come sappiamo dal 7 all'11 febbraio, ecco quindi quale sarà la contro programmazione Mediaset. Ai vertici hanno deciso cosa mandare in onda.

Alfonso Signorini conquista due spazi settimanali: il Gf Vip andrà in onda lunedì 6 febbraio (con il regolare appuntamento) e bisserà il 10 febbraio.

Le Iene, anche vincono la doppietta: per lo show condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez la competizione con il Festival sarà nelle date di martedì 7 febbraio e giovedì 9 febbraio.

In onda anche gli approfondimenti di Retequattro, vista la concomitanza con le regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia.

Scontro tra titani sabato 11 febbraio

E finale con il botto, sarà Maria De Filippi (e che nel 2017 ha visto 'Queen Mary' sul palco dell'Ariston co-condurre con Carlo Conti) a giocarsela alla battuta finale con Amadeus: Sanremo contro C'è posta per te sabato 11 febbraio. Chissà cosa deciderà il pubblico. Intanto Ama si dice sereno. «La controprogrammazione di Mediaset ci può portare via qualcosa, ma noi dobbiamo fare il nostro, portare avanti il nostro festival. Da parte mia non c'è il pensiero di fare un punto in più di share rispetto all'anno scorso. Faremo il nostro».

Ma la verità la sapremo domenica 12 febbraio 2023 alle ore 10 con i dati di nostra signora degli ascolti Auditel in mano