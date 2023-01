Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la rete? Il giallo del forfait

Ieri sera c'è stato l'appuntamento settimanale con Le Iene. Lo show condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari con la complicità di Max Angioni e Eleazaro Rossi è andato in onda su Italia 1 con tanti i servizi confezionati dal team capitanato da Davide Parenti.

Ma ieri, 24 gennaio, c'è stata un'assenza importante che non è sfuggita ai telespettatori. Teo Mammucari non era presente in studio. Belen Rodriguez ieri ha condotto lo show da sola. Dai rumors si apprende che dietro all'essenza del presentato non c'è nessun motivo di salute. Ma allora perché Teo Mammucari ieri era assente a Le Iene? Il conduttore è sempre stato presente in questa stagione e ieri invece ha dato forfait al programma, lasciando Belen sola. Nessuna spiegazione dalla moglie di Stefano De Martino che ha condotto la puntata da sola non riferendosi mai al collega. Secondo TvBlog «il conduttore sta bene». E il mistero si fa ancora piu' fitto.

Il motivo

Accontanata l'ipotesi di malattia allora rimangono solo altre ipotesi percorribili.

C'è chi sostiene che questa possa essere una mossa per accendere ancora di più l'attesa per le prossime puntate che andranno in onda durante il Festival di Sanremo. Quest'anno infatti Mediaset ha scelto di non mollare la presa sulla Rai organizzando una contro-programmazione agguerrita per il Festival di Sanremo 2023. C'è chi ipotizza che ci sia stata una rottura tra il conduttore e il programma. E chi invece collega che dietro l’assenza di Teo Mammucari a Le Iene potrebbe anche trattarsi di una trovata televisiva. Il format di Italia1, infatti, da qualche settimana sta facendo i conti con l’agguerrita concorrenza di Boomerissima, il nuovo show di successo di Alessia Marcuzzi in onda ogni martedì sera su Rai2. Ma dietro il forfait potrebbe esserci anche un motivo personale di cui la rete Mediaset non ha voluto parlare.

Ovviamente per ora queste sono solo ipotesi e sarà solo il conduttore a poterci svelare la verità che si cela dietro al mistero.