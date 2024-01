Laura Pausini, la fan chiede di dedicare una canzone al suo ex durante il concerto: la replica della cantante è memorabile

È diventato virale su TikTok un commento di Laura Pausini durante una data del suo World Tour. Una sua fan aveva esposto un cartellone per chiedere alla cantante di dedicare una canzone al suo ex. Laura, che ha dimostrato in più occasioni di non avere peli sulla lingua, ha replicato: «Ma perché vuoi dedicargli una canzone? Se è ex vada a fan***o». E giù applausi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA