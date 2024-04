Laura Pausini e quel bacio sfumato a Sinner, abbracci e sorrisi dopo la finale di Miami: «Un esempio per i giovani»

Jannik Sinner ha vinto la finale dl Miami Open, secondo Master 1000 della stagione, battendo in finale Grigor Dimitrov. A festeggiare il successo non solo tutti i suoi tifosi, ma anche Giorgia Meloni, Shakira e Laura Pausini. Proprio quest'ultima era a Miami dopo la partita giocata con il bulgaro in circa 2 ore e si è complimentata per il grande successo. A documentare l'incontro un post sul profilo Instagram della cantautrice emiliana che ha elogiato il classe 2002: «Il nostro campione ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere».

Sorrisi, abbracci e anche un bacio (non dato) nelle foto di Pausini che, sempre dal suo profilo continua: «Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani. È stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante. Ed é solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti. Grazie».

Sinner ha battuto Dimitrov in due set in una gara meno combattuta del previsto. 6-3, 6-1 il punteggio finale che ha permesso a Jannik di diventare il numero 2 al mondo.

Sinner: «Essere n.2 al mondo è una sensazione incredibile. Ho giocato molto bene»