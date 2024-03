Il tour di Laura Pausini si chiude il 31 dicembre con un concerto speciale Happy 2025

A poche ore dai due sold out di Messina, Laura Pausini triplica l’appuntamento siciliano del WORLD TOUR WINTER 2024: il 31 dicembre festeggerà il capodanno al PalaRescifina. Il decimo tour mondiale dell’artista italiana più premiata del mondo, che ha debuttato a New York lo scorso 27 febbraio 2023 con una straordinaria maratona di 24 ore in musica, e ha girato il mondo nel corso di tre leg di successo e pioggia di sold out nelle più importanti città d’Europa, America Latina e Stati Uniti, torna in Italia per chiudere il sipario con uno special show di Capodanno. Oltre alle quasi tre ore di uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno Laura ha scelto di regalare dopo la mezzanotte mezz’ora di musica dedicata ai fan che decideranno di trascorrere insieme a lei questo inizio, il perfetto per un tour che resterà nella storia.

