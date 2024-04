Sinner e Laura Pausini insieme a Miami: sorrisi, abbracci e un bacio (non dato) dopo la finale

Jannik Sinner ha vinto contro Grigor Dimitrov nella finale del Miami Open. A festeggiare il successo del classe 2002, che è diventato numero 3 al mondo, non c'erano solo i suoi tifosi di sempre, ma anche una speciale. Si tratta di Laura Pausini che ha raggiunto il talento italiano sul campo dove si è congratulata. Sui social, poi, le immagini dell'incontro e il messaggio della cantante emiliana: «Il nostro campione ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani. È stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante. Ed é solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti. Grazie».