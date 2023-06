Laetitia Casta: «La sessualità? L'ho scoperta con una donna. Ho 4 figli ma odio lo stereotipo della madre perfetta»

Laetitia Casta l’11 maggio ha compiuto 45 anni. Icona dello stile francese, modella, attrice, musa ispiratrice di stilisti come Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier, da oltre venticinque anni è sulla cresta dell’onda. Ora partecipa al Festival di Spoleto, "Clara Haskil", la storia della musicista romena morta nel 1960. Una vita difficile, tumultuosa, raccontata dal preludio della sua esistenza alla fuga finale.

I figli

Ha 4 figli. «Il più grande ha 22 anni ed è andato a vivere da solo a Milano, il più piccolo ne ha 2.

La gente lo legge sulle riviste e mi chiede, ma come fai a lavorare e avere quattro figli? Mi guardano come un marziano. Io rispondo, perché non fate la stessa domanda agli uomini? Vuole sapere che madre sono? Una donna libera e i miei bambini lo vedono ogni giorno. Mi fa orrore lo stereotipo della madre perfetta, i cliché: io sono attratta dal lato femminile degli uomini».

La scoperta della sessualità

Forse per questo le piace indossare abiti maschili. «Trovo che lo smoking sia sexy. Mia madre mi voleva sempre carina, io allora per ribellarmi mettevo i pantaloni sotto la gonna. Una persona complessa. Non mi sono mai innamorata di una donna, ma la scoperta della sessualità è avvenuta con una ragazza. Fu come quando si gioca al dottore e all'infermiera. Oggi c'è una nuova generazione più profonda e libera. Si ama l'anima, non il fatto di essere uomo o donna».