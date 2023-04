Festival dei Due Mondi a Spoleto: 500 artisti per 60 spettacoli, dal 23 giugno al 9 luglio. Torna la lirica, apre il maestro Hrusa, chiude Pappano con l'Orchestra di Santa Cecilia

La diva del cinema Laetitia Casta e i maestri Pappano, Hrusa e Fischer. Il mago dell’elettronica Max Cooper e la star dell’organo Cameron Carpenter e Imany. Silvio Orlando, Luca Marinelli, Alessandro Baricco per la prosa, la coreografa Sharon Eyal e il ballerino del Royal Ballet Fernando Montano. Ed Enzo Cucchi, firma del manifesto... Sono 500 gli artisti che si daranno il cambio nei 17 giorni di programmazione del Festival dei Due Mondi, dal 23 giugno al 9 luglio. 60 gli spettacoli, diffusi in 11 sedi e una programmazione musicale sugli animali per i concerti di mezzogiorno. Torna l'opera lirica con Pelléas e Mélissande di Debussy, il 24 e il 25 al Teatro Menotti, al via con Hrusa e chiude Pappano