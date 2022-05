Kourtney Kardashian, matrimonio da favola a Portofino con Travis Barker: i look esagerati delle sorelle star

«Per sempre felici e contenti»: gli sposini Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono scambiati un bacio appassionato dopo essersi sposati per la terza volta nell'affascinante cerimonia di Portofino, Dopo le finte nozze a Las Vegas e lo scambio di voti in tribunale a Santa Barbara, la maggiore delle sorelle Kardashian ha detto ancora una volta sì al batterista dei Blink-182 nel corso di una blindatissima e super glamour cerimonia in Italia. Circondati dalla famiglia di star del reality e da ospiti famosi, Kourtney, 43 anni, era avvolta in un miniabito aderente firmato Dolce e Gabbana che ha curato tutto l'evento. La sua famosa famiglia era tutta lì per sostenerla nel suo giorno speciale, comprese le sue sorelle Kim, Kylie, Kendall e Khloe e sua madre Kris Jenner Kourtney è rimasta nascosta alla vista mentre è entrata nel giardino per una commovente interpretazione di una donna che canta l'Ave Maria, come racconta il MailOnline.

La romantica location - che si affaccia sullo storico borgo marinaro - è chiusa da mercoledì scorso. Tra gli ospiti Machine Gun Kelly, Mark Hoppus e Megan Fox

L’abito di Kourtney Kardashian

A condividere le foto del matrimonio è stata la sposa che ha pubblicato sul suo profilo alcuni scatti dell’evento. Meraviglioso l’abito firmato Dolce&Gabbana, una corta creazione in raso e pizzo bianco sovrastata da un imponente velo sul quale era stata ricamata un’immagine della Madonna. Lo coppia di stilisti ha firmato tutti gli abiti indossati dalla sposa nel corso di questa elegante parentesi italiana. “Disegnare i miei abiti con Domenico e Stefano è stato un sogno diventato realtà”, ha dichiarato Kourtney in un’intervista a Vogue. Dopo il sì, i festeggiamenti per le nozze sono proseguiti presso lo stabilimento balneare di proprietà di Dolce e Gabbana.

Le sorelle Kardashian a Portofino

All’evento più glamour del momento hanno partecipato le sorelle Kardashian al completo, i cui look sono stati disegnati dalla coppia di stilisti scelta dalla sposa. Kloe con un abito di pizzo nero con spalle scoperte e guanti trasparenti. Kim Kardashian è stata vista lasciare la cerimonia con la figlia di otto anni North, in un abito di pizzo nero aderente con maniche lunghe. Le sue ciocche biondo platino appena tinte erano ammucchiate in alto sulla sua testa in un elegante updo e indossava una croce intorno al collo. Kylie ha messo in risalto la sua figura voluttuosa nell'abito avvolgente, che sembrava avere un disegno floreale dipinto a mano dappertutto. Presenti anche Megan Fox e Machine Gun Kelly, amici degli sposi. Alle nozze hanno preso parte anche i figli avuti da Kourtney con l’ex compagno Scott Disick (Mason, 12 anni, Penelope, 9 anni, e Regin, 7 anni) e quelli che Barker ha avuto dall’ex moglie Shanna Moakler e dalla prima compagna Oscar De La Hoya.



La festa

Dopo la cerimonia alcuni ospiti hanno deciso di salire i ripidi gradini dal giardino dove la coppia si è sposata per raggiungere la terrazza del castello dove si teneva la festa di ricevimento.

Ma altri, tra cui la madre della sposa Kris Jenner e sua figlia Kim Kardashian, hanno deciso di tornare al molo privato e salire a bordo di uno dei motoscafi Riva per essere riportati al porto di Portofino. Una volta scesi al porto con i loro abiti nuziali, hanno affrontato una breve passeggiata di circa 100 metri fino all'ingresso di un tunnel sul pendio della collina che dava loro l'accesso a un ascensore privato nel castello.

Intorno alle 21:45, Kourtney e Travis hanno sorpreso i commensali sul fronte del porto arrivando improvvisamente su una barca. Quindi sono entrati rapidamente nel tunnel per raggiungere la loro festa, ringraziando i passanti che si sono congratulati con loro e gli hanno augurato buona fortuna per il loro matrimonio. Le celebrazioni del matrimonio sono finalmente iniziate quando gli ospiti hanno iniziato a essere trasportati alla cerimonia su una flotta di motoscafi.

Un gruppo di ospiti si è recato di fronte al porto nel villaggio italiano di Portofino prima di salire a bordo delle classiche barche Riva fornite dalla casa di moda italiana Dolce & Gabbana. I primi arrivi includevano il fidanzato di Megan Fox, Machine Gun Kelly, che sfoggiava capelli rosa e indossava un abito multicolore con stampa animalier. È salito su una barca con il cantante dei Blink-182 Mark Hoppus, 50 anni, e sua moglie Skye per il breve viaggio in mare di cinque minuti fino a un molo privato.

Gli ospiti, vestiti con abiti eleganti e raffinatezze, si sono rilassati su una gamma di cuscini e asciugamani Dolce & Gabbana sulle barche e hanno salutato felicemente i fan mentre si avviavano. Una volta scesi al molo, gli ospiti hanno salito una scalinata verso un giardino appartato dove si pensa si sia svolta la cerimonia nuziale Il pavimento del giardino sembrava essere interamente ricoperto da un tappeto rosso con una cupola che copriva il locale, ricoperto di foglie per creare l'effetto di una grotta nel bosco.