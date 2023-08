Kim Kardashian a tavola con l'Acqua Fiuggi in un ristorante di Beverly Hills

Metti la Kim Kardashian a tavola con l'Acqua Fiuggi. Nelle serie The Kardashians, in onda su Disney plus, la modella americana viene ripresa mentre mangia presso il ristorante ‘Il Fornaio’ a Beverly Hills e si beve Acqua Fiuggi.

Nella scorsa primavera un'altra celebrità americana, la giornalista Oprah Winfrey, ospite della cittadina termale aveva decantato le bellezze del posto e la bontà dei prodotti, su su tutti il pane di un forno di Torre Cajetani. Laa regina dei media statunitensi, con 22 milioni di follower sui social, ha scelto Fiuggi per un breve periodo di vacanza in Italia. È arrivata con le amiche. Dopo un passaggio a Pasqua al Vaticano, il gruppo ha soggiornato al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte. «Non potevo lasciare l'Italia senza il mio souvenir preferito» ha poi raccontato in un video condiviso giovedì scorso, in cui mostrava le cinque pagnotte, prese nel forno della famiglia Moriconi a Torre Cajetani, riportate negli Stati Uniti esclamando "bread!" tra l'entusiasmo delle amiche e colleghe che ripetono incredule "Oh my God. What is that?"