Kobe Bryant oggi avrebbe compiuto 43 anni: il video ricordo del campione

23 agosto 1978, questa la data di nascita di Kobe Bryant: il mito del basket oggi avrebbe compiuto 43 anni. Un vuoto incolmabile quello lasciato dalla leggenda dei Los Angeles Lakers: era il 26 gennaio 2020 quando perdeva la vita insieme alla figlia tredicenne Gianna e ad altre sette persone a causa di un incidente in elicottero. Un giorno tragicamente indimenticabile, un lutto che ha scosso tutti, non solo il mondo dello sport, da cima a fondo. In questo video ricordiamo insieme uno tra i migliori giocatori nella storia dell'Nba. Kobe Bryant: l'uomo, il padre, il marito, il campione.