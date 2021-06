Khaby Lame, da Chivasso al record su TikTok: è il terzo profilo più seguito al mondo

L'ascesa social del tiktoker 21enne Khaby Lame non sembra volersi arrestare. Il ragazzo di Chivasso di origini senegalesi ha appena conquistato un’altra posizione nella classifica degli account TikTok più seguiti del mondo: con poco più di 73 milioni di followers raggiunti poche ore fa, Khaby, è ora la terza personalità in assoluto più seguita sulla piattaforma di condivisione di origine cinese, dietro alla numero uno Charli D'Amelio (117 milioni di seguaci) e alla cantante e ballerina Addison Rae (81,1 milioni).

APPROFONDIMENTI SOCIAL Foto SPORT Khaby Lame con Del Piero nel nuovo video SOCIAL Khaby sfida e supera Mark Zuckerberg PERSONE Maneskin sbarcano su TikTok

Il talento comico piemontese ha superato in classifica la modella 24enne Bella Poarch che, come gli altri tiktoker in cima alla classifica dei più seguiti, è arrivata al successo quasi per caso.

Khaby Lame e i contenuti degli altri

La ragazza ha incontrato il favore di un quantitativo spropositato di seguaci con delle particolari coreografie nelle quali muoveva il viso a ritmo con la musica che metteva in sottofondo alle sue clip. Dopo aver conquistato decine di milioni di persone in questo modo, Poarch si è poi concentrata su altre tipologie di contenuto, fino a lanciarsi su una carriera musicale.