Kevin Spacey assolto: era stato accusato di abusi e molestie sessuali da 4 uomini

«Non colpevole». Due semplici parole che cambieranno, di nuovo, la vita di Kevin Spacey. L'attore è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali gay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013.

Kevin Spacey in tribunale a Londra, accusato di violenze sessuali

Il verdetto della giuria popolare, radunata dinanzi alla Southwark Crown Court, è arrivato oggi, dopo circa un mese di udienze. Il celebre attore americano - 63 anni, due volte premio Oscar - si era sempre dichiarato innocente rispetto alle accuse, riguardanti una decina di episodi, rivoltegli da 4 uomini più giovani tra cui un ex aspirante attore.

Cosa era successo

L'attore si è sempre dichiarato non colpevole. All'inizio molti non gli hanno creduto. S' perché in Gran Bretagna, Spacey aveva a suo carico quattro accuse di violenza sessuale e una per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali senza consenso. Per questi capi di imputazione l’attore si è sempre dichiarato non colpevole.

Le accuse all'attore

Quando è successo tutto ciò? I presunti abusi e molestie sessuali contestate a Londra riguardavano vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013.

Il processo

Le accuse erano denunciate in due tranche, prima dal giovane aspirante attore, poi da altri tre uomini che a quel tempo avevano tra i 20 e i 30 anni.

Actor Kevin Spacey is cleared of all charges after a four-week trial on sexual assault claims in London. https://t.co/iUPDbBj6Fq — CNN (@CNN) July 26, 2023

Nella fase finale del procedimento la pubblica accusa ha insistito nel presentare il due volte premio Oscar come un personaggio che ha sfruttato il suo potere e la sua influenza nel mondo dello spettacolo per abusare di uomini più giovani di lui sostenendo che il suo comportamento andasse giudicato alla stregua delle molestie sessuali commesse ai danni di donne e denunciate dal movimento MeToo.

La difesa

L'avvocato difensore di Spacey, Patrick Gibbs, ha invece negato ogni accusa, sebbene l'attore abbia riconosciuto di essere una persona "promiscua" e ammesso di aver fatto uso di droghe "ricreative" ma allo stesso tempo ha negato con forza di aver approfittato del suo ascendente e di aver agito in modo non consensuale.