Kate Middleton «umiliata» e «trattata come uno zerbino» da William: le rivelazioni sul passato della coppia reale

Non è tutto oro ciò che luccica. E anche la royal couple composta dal principe William e Kate Middleton ha i suoi scheletri nell'armadio. I principi di Galles stanno insieme dai tempi dell'università, ma prima di arrivare al matrimonio hanno affrontato alti e bassi. William e Kate si sono lasciati per ben due volte, nel 2004 e nel 2007, e durante uno di questi periodi di «pausa» lei avrebbe sofferto molto.

Il passato turbolento di William e Kate

Il figlio di Re Carlo, secondo quanto riferisce il Mirror, era solito frequentare ragazze nei nightclub di Londra. Un comportamento che avrebbe fatto sentire Kate «umiliata» e «trattata come uno zerbino» da quello che poi sarebbe diventato suo marito.

Nel 2007 William lasciò Kate affermando di aver bisogno di «trovare la propria strada» e «crescere», non sentendo più il «divertimento» nella loro relazione.

La Middleton - secondo quanto rivelato dalla corrispondente reale del Mail on Sunday, Katie Nicholl - all'epoca ammonì il principe, spiegandogli che «stava sminuendo la sua immagine» con le sue bravate notturne. Gli amici descrissero Kate come «disperatamente sconvolta» in quel periodo e che mai aveva parlato così a William.

Alla fine il principe è tornato sulla «retta via» e nel 2011 ha sposato la sua Catherine: dal loro amore sono nati George, Charlotte e Louis.