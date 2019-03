Kate Middleton e la Regina Elisabetta per la prima volte sole all'evento ufficiale

La Regina e la sua erede. Kate Middleton e la Regina Elisabetta per la prima volta da quando la Duchessa di Cambridge è entrata a far parte della royal family hanno partecipato a un evento ufficiale insieme, durante una visita al King's College di Londra.

Kate Middleton lascia William a casa e si diverte (in abito da sera)

Le due hanno visitato la Bush House, le ultime strutture per l'istruzione e l'apprendimento nello Strand Campus. Sia Kate che Elisabeth hanno visitato la struttura, di cui la Regina è patrona. Hanno visto una dimostrazione di robotica, compresa la chirurgia robotica, e una dimostrazione che mostra come i sensori prodotti dai tessuti possono misurare informazioni utili sul corpo. Una vista che svela l'impegno e i progressi tecnologici, ma che vede le due donne protagoniste assolute.



In passato la regina e la moglie di suo nipote hanno partecipato ad eventi ufficiali, ma sempre con altri membri della famiglia reale, questa volta sono state le assolute e sole protagoniste, come riporta il Telegraph. Una seconda fase della visita ha visto Kate andare al Foundling Museum per capire come usa l'arte per dare un contributo positivo alla società impegnandosi con i giovani vulnerabili ed emarginati.

Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA