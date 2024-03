Kate Middleton, è una sosia nel video con William? Le teorie su Heidi Agan, la "controfigura" ufficiale: «Quanti soldi ti hanno dato?»

Non basta averla vista in un video felice e sorridente con William. Per gli amanti delle teorie cospirazioniste sulla salute di Kate Middleton, quella che compare all'uscita del Windsor Farm Shop, un negozietto di prodotti locali non lontano dalla loro residenza a Windsor, non è la principessa del Galles ma una sua sosia.

Kate Middleton fa la spesa con William, chi è l'uomo che ha girato il video: «Compravano del pane, non si nascondevano ed erano molto rilassati»

I dettagli che non tornano

«È troppo magra», «non ha la stessa andatura di Kate» «e com'è possibile che il futuro Re e regina d'Inghilterra vadano a fare la spesa senza sicurezza, come una normalissima coppia?». Kensington Palace non ha commentato il video pubblicato dal sito Tmz dopo che la notizia era uscita su The Sun. Gli zigomi, il sorriso e il modo di camminare. Tutto è stato sottoposto a intenso scrutinio. Portando a esprimere una teoria ancora più sorprendente, ma definita tutt’altro che impossibile dai media inglesi: il video sarebbe stato creato in laboratorio. E di mezzo potrebbe esserci addirittura l’Intelligenza Artificiale.

Chi è la sosia "ufficiale"

Certo è che da anni sui social, e non solo, girano tantissime sosia di Kate. E c'è chi ha sfruttato questa somiglianza trasformandola in un lavoro vero e proprio. Come Heidi Agan, universalmente nota come la sosia ufficiale di Kate Middleton.

Tanto che ora, tra i commenti sul suo profilo Instagram, sono tanti coloro che credono che sia stata ingaggiata per impersonare la principessa: «Quanto ti hanno dato per girare quel video?», le chiedono. Classe 1980 – due anni in più dell’originale -, Heidi è cresciuta a Cheslyn Hay, nello Staffordshire. Avrebbe condotto una vita uguale a quella di tanti altri se, nel 2010, nel ristorante in cui faceva la cameriera la gente non avesse cominciato a fermarla. «Sei uguale a Kate Middleton!» le dicevano tutti, chiedendole una foto. Così, uno scatto dopo l’altro, anche lei ha iniziato a crederci, fino al punto da decidere di affidarsi a un’agenzia che si occupa di sosia.

Il lavoro da sosia

Insieme ad altri lookalike – di William, della regina Elisabetta, di Carlo e Camilla – a partire dal 2011, la Agan ha iniziato a sfruttare la somiglianza con la Duchessa di Cambridge, guadagnando anche bene – fino a mille sterline al giorno – e viaggiando per tutto il Regno Unito e non solo. Ha partecipato a feste private, inaugurazioni, eventi pubblici. È stata invitata persino dieci giorni in Australia, proprio in quanto sosia, per uno spot di un latte cinese.

Gli svantaggi della somiglianza

Ma fare la sosia di una principessa non è sempre facilissimo. Come raccontò lei Birmingham Live. In mezzo a tanti soldi e notorietà, infatti, la Agan nel pacchetto ha dovuto prendere anche una decina di proposte di matrimonio da sconosciuti e varie minacce di morte. Il suo lavoro, poi, è molto legato all’attività dei Royal. Se loro escono di scena, anche lei esce di scena. Con la pandemia, ad esempio, ha dovuto rallentare: «La pandemia ha davvero fermato tutto per molto tempo. L’industria dell’intrattenimento ha subito un duro colpo ed è stato difficile ricostruirla». E così dopo l'ntervento di Kate a gennaio e la sua scomparsa dalla vita pubblica, anche quella di Heidi si è fermata: fino a un post comparso ieri in cui Heidi appare sorridente seduta a una scrivania. E molti le chiedono: «Eri tu la donna ripresa al farmer market a Windsor?»,