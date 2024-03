Kate Middleton tornerà in pubblico a Pasqua? Ecco il piano per il rientro ufficiale della principessa e chi è la squadra che lavora "24 ore sue 24"

Kate Middleton è pronta a tornare in pubblico. E forse anche prima del previsto. Lo staff reale sta preparando un piano per il rientro ufficiale della principessa del Galles dopo il suo lungo recupero a seguito dell'intervento chirurgico addominale subito a gennaio. Dopo il video apparso ieri sera sul sito americano Tmz che riprendeva Kate e William sorridenti e rilassati mentre facevano la spesa al Windsor Farm, vicino all'Adelaide Cottage, le voci su un ritorno anticipato della principessa si stanno facendo sempre più insistenti.

Kate Middleton fa la spesa con William, chi è l'uomo che ha girato il video: «Compravano del pane, non si nascondevano ed erano molto rilassati»

Il piano per il ritorno ufficiale

Kate è assente dai doveri reali dal giorno di Natale e non dovrebbe apparire prima delle vacanze di Pasqua.

Due ex assistenti con esperienza nelle pubbliche relazioni sono stati consultati sul ritorno di Kate, come scrive il Mirror. La coppia è responsabile di ideare il programma di Kate per quando si sentirà in salute e abbastanza in forma per tornare. Il nuovo segretario privato della principessa, il tenente colonnello Tom White, entrato a far parte del team dello studio a gennaio - nello stesso periodo in cui Kate si è operata - è uno di quelli incaricati di questo lavoro. Anche il nuovo segretario privato del principe William, l'ex diplomatico Ian Patrick, fa parte della squadra senior. Una fonte ha detto che stanno lavorando "24 ore su 24" per elaborare un piano di ritorno al lavoro di Kate. Hanno aggiunto: «Sanno tutti che il mondo starà a guardare dopo settimane di speculazioni intensificate e commenti spesso stravaganti sui social media». Ciò arriva poche ore dopo che The Sun ha rivelato in esclusiva le riprese video di Kate e William durante un'uscita al negozio di Windsor Farm durante il fine settimana.

Le teorie sulla salute

Tutto ciò avviene nel bel mezzo di settimane di voci e speculazioni in cui le teorie del complotto sulla salute di Kate si sono diffuse incontrollate. L'esperto reale Hugo Vickers ha parlato in esclusiva con The Sun e ha rivelato che le brevi uscite di Kate sono una "buona cosa" e mostrano al paese che si sta riprendendo bene. Ha detto che il pubblico dovrebbe “lasciarla in pace”. Kensington Palace non ha commentato il filmato in cui Kate esce dal Windsor Farm Shop. Ma questo video dovrebbe mettere a tacere le preoccupazioni sulla sua salute e screditare le teorie cospirative bizzarre. Una fonte reale ha detto al Telegraph: “Finalmente tutti possono calmarsi”. Oggi è emerso anche che il Palazzo sta accelerando i piani per il ritorno della Principessa del Galles ai pieni doveri reali il prima possibile, ora che è chiaramente in via di guarigione.

Fonti del palazzo hanno detto al Sunday Times che Kate è ansiosa di parlare della sua battaglia per la salute, ma solo quando tornerà ai compiti reali. Un'amica della coppia ha detto che Wills e Kate erano rimasti "scossi" dall'isteria online sulla sua salute e dalle conseguenze del suo scatto per la festa della mamma. Ma hanno detto che la coppia ha rifiutato di essere costretta a rivelare dettagli.

Quando tornerà ufficialmente

Secondo il Telegraph la principessa non esclude di ritornare alla ribalta la domenica di Pasqua e potrebbe unirsi alla famiglia per la tradizionale passeggiata, nella quale verrebbe fotografata. Una fonte del palazzo ha detto al giornale che non c'è stata "nessuna conferma in ogni caso", aggiungendo che qualsiasi altra cosa è una speculazione. Le notizie di un ritorno anticipato e del suo avvistamento a Windsor arrivano solo pochi giorni dopo che la principessa è stata fotografata sul retro di un'auto insieme al principe William mentre lasciavano il castello di Windsor lunedì scorso. Il Principe di Galles era in viaggio verso l'Abbazia di Westminster per la funzione annuale del Commonwealth Day, mentre MailOnline ha spiegato che Kate era diretta a un "appuntamento privato".