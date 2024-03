Kate Middleton, il video con William non ferma le speculazioni: «Quella non è lei, è una sosia»

Martedì 19 Marzo 2024, 09:22

La recente riapparizione di Kate Middleton in pubblico in un video pubblicato sul web ha suscitato un'ondata di speculazioni e controversie a causa della lunga coda del gossip che riguarda lei e il principe William. Dopo circa due mesi di assenza dalle scene pubbliche a seguito di un intervento all'addome avvenuto a gennaio, la principessa di Galles è stata infatti ripresa in un video esclusivo di TMZ mentre passeggiava alla fattoria di Windsor insieme al marito. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un evento di gioia per il ritorno della Middleton dopo l’operazione, ha generato un acceso dibattito sui social, dato che in molti sostengono che la persona nel video non sia effettivamente lei. I dubbi e le ipotesi si sono diffusi rapidamente, alimentando una discussione online che ha reso la situazione ancora più intricata. Quale sarà la verità?

