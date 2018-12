Kate Middleton, shopping di Natale al discount con George e Charlotte

Kate Middleton e lo shopping di Natale al discount. La duchessa di Cambridge continua a stregare i sudditi di sua maestà e non solo con il suo atteggiamento semplice e discreto. E questa volta la moglie del principe William ha davvero stupito tutti. Kate è stata fotografata mentre faceva compere in un discount in compagnia dei figlioletti George e Charlotte.

Nadia Toffa in chemioterapia alla vigilia di Natale, l'attacco dell'hater: «Hai ricevuto il tuo dono»

La vicenda si è svolta nel discount The Range, a Sandringham, il villaggio inglese, residenza natalizia della regina Elisabetta. Come riporta il Sun , Kate, vestita in modo casual, jeans e coda di cavallo, ha fatto acquisti, tra la sorpresa dei presenti. Racconta una cliente: «A un certo punto Charlotte si è seduta sul pavimento, e la mamma le ha detto 'Get up, poppet' (alzati, amore)». Poi una signora ha chiesto un selfie alla duchessa di Cambridge. «La duchessa si è rifiutata molto educatamente, è stata così gentile, ha spiegato che stava solo facendo un po' di shopping natalizio». Intanto, George avrebbe chiesto alla mamma di comprare la "bava di dinosauro", un gioco molto in voga tra i bambini inglesi.

Regina Elisabetta, ecco cosa regala a Natale ai membri della royal family e allo staff

Insomma, una famiglia normale alle prese con i regali di Natale. I fan dei Cambridge impazziscono. Cosa ne penserà Meghan impegnata a conquistare i sudditi di sua maestà? La "competizione reale" continua.

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA