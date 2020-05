Morto John Peter Sloan, l'attore comico insegnante inglese aveva 51 anni: conquistò la tv italiana

Lutto nel mondo della televisione. È morto a 51 anni, all'improvviso, John Peter Sloan. L'attore e comico britannico, che viveva a Menfi in Sicilia, si era fatto amare in Italia, insegnando l'inglese in modo divertente. A dare la notizia, con un post su Facebook, gli attori Herbert Pacton e Maurizio Colombi. La sua morte è giunta del tutto inaspettata, causando grande tristezza tra coloro a cui aveva strappato un sorriso con i suoi monologhi sul palco di Zelig. L'attore sarebbe deceduto a seguito di una grave crisi respiratoria.

L'attore soffriva di asma sin dalla nascita. Intorno alle 21:00 di ieri sera si è reso necessario il ricovero in ospedale a seguito di una grave crisi asmatica. Le condizioni sono apparse subito critiche. Lascia una figlia, Dhalissia.

